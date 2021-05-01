1 мая 2021 | Время чтения 2 мин

Англоязычное сообщество обсудило, является ли российская вакцина от COVID-19 чем-то большим, чем политическое оружие.

Джейн Спай, , 14:25 — REGNUM The Guardian опубликовала новость под названием «Является ли российская вакцина от ковида чем-то большим, чем политическое оружие?». Читатели обсудили данный вопрос в социальной сети Twitter.

Вакцина «Спутник V» Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Очевидно, что вакцины стали связаны с политикой, когда попытки некоторых государств создать вакцину провалились», — считает @JeremyBennett.

Комментаторы назвали статью политической пропагандой. Писали, что даже если вакцина связана с политикой, это не означает, что она спасает людей.

«Как по мне, она лучшая. Все медиа хотят выставить русских «плохими парнями», но я не куплюсь», — прокомментировал @jkn2k.

«Она предназначена для спасения жизней. Но я догадываюсь, что вы хотите, чтобы мы думали обратное. Если она спасает жизни, но отчасти служит политическим оружием, то пусть будет так», — считает @MukambaKivindyo.

«Правительства делают из вакцины политику вместо того, чтобы смотреть на неё как на добродетель. Игнорируя весь бред из России, если эта вакцина действительно работает и нет заболевших после неё, тогда активное решение не использовать её глупо», — прокомментировал @senod666.

Многие предложили обратить внимание на статистику по применению вакцины и на результат её использования в разных странах.

Вакцина «Спутник V» в Аргентине Casarosada.gob.ar

«Я практически уверен, что это вакцина, которая спасает жизни. Политика идёт из другого места. Западные СМИ, западные правительства…» — считает @RadimirL3nin.

«Давайте, вы проверите страны Латинской Америки, где эта вакцина спасает миллионы жизней, потому что США и Великобритания припрятали остальные», — заметил @miguel_latapi.

«Множество отчетов, которые я видел, подтверждают двойные векторы доставки вакцины (что бы это ни значило) и великолепный (мне кажется 97%) уровень успеха», — отметил @SelwynFroggat.

Большинство не согласились с приведенной в статье аргументацией и назвали российскую вакцину жизненно необходимой.

«Вам и так называемому журналисту, который такое написал, должно быть стыдно за публикацию этой чуши. Вы не предоставили ни одного научно-обоснованного доказательства, только анти-российская политическая пропаганда в ущерб здравоохранению», — пишет @Nikita_Tr.

«Я недоволен теми, кто даже рассматривает эту детскую идею, что вакцина «Спутник V» является каким-то политическим оружием», — пишет @ItsAllChoice.

«Она может спасти жизни в Индии и других местах, куда Запад решил не экспортировать свои вакцины из-за низкой прибыльности», — считает @Partholomeww.

Вакцинация против коронавируса Дарья Драй (с) ИА REGNUM

Также пользователи отметили, что следует критиковать не российскую вакцину, а западные правительства, которые решают, куда поставлять свои вакцины, исходя из прибыльности, а не стремления покончить с пандемией.

«А западные вакцины представляют собой что-то большее, чем получение прибыли? Почему ни одна западная компания или страна не делится формулами вакцины и не передает технологии миру, чтобы закончить пандемию. Они счастливы, получая прибыль, пока люди умирают», — пишет @KILICASLAN.

«Спросите ли вы то же самое о вакцине Pfizer?» — спрашивает @SamuelAdler9.