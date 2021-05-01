Москва, , 14:21 — REGNUM На данный момент Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) пока не получала информации по уходу фигуристки Александры Трусовой из группы Евгения Плющенко. Об этом 1 мая сообщил президент ФФККР Александр Горшков.

«Я об этом еще не слышал. Вы же знаете, что это должна быть официальная процедура», — приводит его слова ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее известный в прошлом фигурист, чемпион Олимпийских игр, а ныне тренер Евгений Плющенко объявил об окончании сотрудничества с фигуристкой Александрой Трусовой.

Позднее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что смена тренера фигуристкой Александрой Трусовой, которая является бронзовым призером чемпионатов мира и Европы, положительным образом отразится на подготовке спортсменки к предстоящим Олимпийским играм (ОИ) 2022 года в Пекине.