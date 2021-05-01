Нур-Султан, , 13:31 — REGNUM Министерство здравоохранения Казахстана увеличило интервал между прививками первого и второго компонентов вакцины «Спутник V». Об этом заявил главный санитарный врач республики Ералн Киясов, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, увеличение интервала между прививками формирует высокую напряженность иммунитета у лиц с пониженной сопротивляемостью организма.

«Это позволит значительно ускорить иммунизацию населения. В ряде случаев удлинение интервала приводит к увеличению силы и длительности иммунного ответа у человека», — сказал Киясов.

Напомним, 26 апреля директор научно-исследовательского центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что интервал между введением первого и второго компонентов вакцины «Спутник V» можно увеличить до трех месяцев.