Астана, 1 мая, 2021, 13:31 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Казахстана увеличило интервал между прививками первого и второго компонентов вакцины «Спутник V». Об этом заявил главный санитарный врач республики Ералн Киясов, сообщает агентство «Казинформ».

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Спутник V»

По его словам, увеличение интервала между прививками формирует высокую напряженность иммунитета у лиц с пониженной сопротивляемостью организма.

«Это позволит значительно ускорить иммунизацию населения. В ряде случаев удлинение интервала приводит к увеличению силы и длительности иммунного ответа у человека», — сказал Киясов.

Напомним, 26 апреля директор научно-исследовательского центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что интервал между введением первого и второго компонентов вакцины «Спутник V» можно увеличить до трех месяцев.