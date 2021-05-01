Санкт-Петербург, , 13:32 — REGNUM Активисты петербургского отделения коммунистической партии «Коммунисты России» решили отметить Первомай маёвкой, внешне обставленной как пикник отдыхающих в парке. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе организации.

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Там уточнили, что коммунисты в 13:30 мск собрались в одном из небольших парков на севере города «под видом беспечных отдыхающих», чтобы, не привлекая внимания, обсудить «насущные задачи коммунистического движения в стране и в мире».

Ранее петербургское отделение КПКР подавало заявку на проведение митинга 1 мая, но она была отклонена Смольным под предлогом антиковидных ограничений, действие которых продлено в Петербурге по 30 мая.

Тогда активисты КПКР и решили провести маёвку на природе «в лучших традициях большевиков-подпольщиков».