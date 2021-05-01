Вашингтон, , 13:25 — REGNUM Глобальные поставки планшетных компьютеров в первом квартале 2021 года выросли на 55% в годовом исчислении. Об этом свидетельствует отчёт исследовательской компании International Data Corporation (IDC).

По оценкам экспертов IDC, за первые три месяца текущего года во всём мире было продано 39,9 млн планшетных компьютеров. В сравнении с аналогичным периодом 2020 года поставки выросли на 55,2%. Отмечается, что в последний раз сопоставимый рост (на 56,9%) наблюдался только в третьем квартале 2013 года.

Аналитик IDC Ануроопа Натарадж объяснил, что высокий спрос на планшетные компьютеры сохраняется на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции. Он отметил, что спрос на устройства этого типа вырос как в потребительском, так и в корпоративном секторе. В частности, образовательные учреждения продолжают закупать планшеты для организации дистанционного обучения.

Крупнейшим поставщиком планшетов по итогам первого квартала 2021 года осталась американская компания Apple, реализовавшая 12,7 млн устройств этого типа. В пятёрку лидеров по поставкам также вошли Samsung (8 млн планшетов), Lenovo (3,8 млн), Amazon (3,5 млн) и Huawei (2,7 млн).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2020 году глобальные поставки планшетов выросли на 18% в годовом исчислении, что стало крупнейшим ростом для рынка за последние семь лет.