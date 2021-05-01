Тюмень, 1 мая 2021, 13:25 — REGNUM Губернатор Тюменской области Александр Моор 1 мая поблагодарил земляков за талант и упорство, ответственный и добросовестный труд. Поздравление опубликовано на сайте органов государственной власти.
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«Тюменцы всегда умели добиваться поставленных целей и продолжают показывать высокие результаты во многих профессиональных сферах деятельности. Благодарю земляков за вклад в развитие промышленного и творческого потенциала области», — отметил Александр Моор.
Особые слова признательности глава Тюменской области высказал старшему поколению и трудовым династиям, которые бережно хранят и передают молодежи славные трудовые традиции.