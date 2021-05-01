Манчестер, Великобритания, , 13:35 — REGNUM Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» предложил своему уругвайскому нападающему Эдинсону Кавани продлить контракт с командой. Об этом 1 мая сообщает журналист Никола Скира на своей странице в соцсети Twitter.

Уточняется, что руководство «МЮ» предложило 34-летнему футболисту продлить соглашение с ним до конца следующего сезона. При этом отмечается, что в манчестерском клубе уверены, что данная сделка будет проведена успешно.

Также указывается, что сам игрок уверен, что ему лучше удастся подготовиться к чемпионату мира 2022 года по футболу в Европе.

Отметим, ранее стало известно, что команда из Буэнос-Айреса «Бока Хуниорс» намерена заполучить в свой состав игрока, однако его последние успешные выступления в «МЮ» изменили данную ситуацию.