Сеул, , 13:20 — REGNUM Правительство Южной Кореи продолжит прилагать усилия по созданию большого количества рабочих мест. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на сообщение главы государства Мун Чжэ Ина в социальной сети Facebook по случаю Дня труда.

Президент отметил, что многие продолжают испытывать трудности, поэтому правительство страны сделает все возможное, чтобы улучшить ситуацию на рынке труда, пресечь факты задержки заработной платы и издевательств на работе.

Напомним, что в марте численность занятого населения в Южной Корее увеличилась на 314 человек, Показатель вырос впервые за последние 13 месяцев.

Мун Чжэ Ин также акцентировал внимания на том, что пандемия коронавируса не может быть причиной, по которой правительство откладывает реформу в сфере труда.