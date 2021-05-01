Москва, 1 мая, 2021, 13:23 — ИА Регнум. По итогам первого квартала 2021 года размер средней номинальной заработной платы составил 104 451 рубль. Такие цифры содержатся в докладе столичного управления Росстата о социально-экономическом положении в городе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

В марте прирост показателя в годовом выражении составил 12,4%.

Несколько иначе ситуация выглядит в разрезе не номинальных, а реальных заработных плат. В абсолютных величинах этот показатель в докладе столичного управления Росстата не приведен. Однако его рост по сравнению с мартом 2020 года выглядит более скромно и составляет 7,3%.