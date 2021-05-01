Ростов-на-Дону, , 13:09 — REGNUM В Ростовской области летние лагеря для детей будут работать в режиме обсервации, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве.

Вопрос организации летнего отдыха был полнят на заседании регионального оперштаба. В целях обеспечения безопасности детей оздоровительная кампания будет организована на территории Ростовской области. В дни летних каникул будут работать 26 загородных и 756 пришкольных лагерей. За каждым объектов закреплена своя медицинская организация. Также принято решение отказаться от палаточных лагерей.

Оздоровительная кампания будет проводиться с соблюдением всех санитарных требований.