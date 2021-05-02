Чебоксары, , 00:01 — REGNUM Митрополит Чебоксарский и Чувашский Савватий призвал прихожан в условиях пандемии коронавируса соблюдать санитарно-эпидемиологические требования — в частности, носить маски. Соответствующее обращение опубликовано в «Инстаграмме».

Следите за развитием событий в трансляции: «Православные готовятся к Пасхе — все новости»

Владыка обратился к жителям республики «с большой просьбой», напомнив, что «пандемия продолжается» и призвал прихожан соблюдать меры предосторожности.

«Не забывайте о том, что болезнь никуда не делась, и пандемия продолжается. Поэтому следует помнить о режиме безопасности, о соблюдении мер предосторожности. Не забывайте носить маски, перчатки, соблюдайте социальную дистанцию. Берегите себя, окружающих и близких вам людей», — попросил митрополит Савватий.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Чувашии официально выявлен 24 261 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, вылечились 22 107 (91,12%), умерли 1369 пациентов.

Читайте ранее в этом сюжете: За сутки в Чувашии выявлено 50 носителей коронавируса