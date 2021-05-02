Чебоксары, 2 мая 2021, 00:01 — REGNUM Митрополит Чебоксарский и Чувашский Савватий призвал прихожан в условиях пандемии коронавируса соблюдать санитарно-эпидемиологические требования — в частности, носить маски. Соответствующее обращение опубликовано в «Инстаграмме».
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Владыка обратился к жителям республики «с большой просьбой», напомнив, что «пандемия продолжается» и призвал прихожан соблюдать меры предосторожности.
Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Чувашии официально выявлен 24 261 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, вылечились 22 107 (91,12%), умерли 1369 пациентов.
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