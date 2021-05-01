Вашингтон, , 13:21 — REGNUM Возможность разрешить временное нарушение некоторых патентных прав на препараты против COVID-19 в период пандемии коронавируса рассматривает торговый представитель США Кэтрин Тай. Об этом 1 мая сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.

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По информации последних, на минувшей неделе директор американского Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи обсуждал такое предложение с торговым представителем. Главный инфекционист США считает, что данное решение могло бы повлиять на ускорение производства вакцин в развивающихся странах.

Также указывается, что американский представитель на торговых переговорах, в число обязанностей которой входят связанные с патентами вопросы, отметила, что она склоняется к возможности поддержки временного нарушения патентов, однако в данный момент продолжает изучать эту информацию.

В то же время, ряд сотрудников министерства торговли США предупреждают, что такое решение может привести к тому, что конкурентами Соединенных Штатов будет получен доступ к американской интеллектуальной собственности.

Отметим, в минувшем году с предложением о приостановке патентных прав на время пандемии выступили во Всемирной торговой организации Индия и ЮАР, и его поддержали почти 60 стран, однако администрация тогдашнего президента США Дональда Трампа выступила против.