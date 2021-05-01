Бишкек, , 13:08 — REGNUM Митинг в поддержку жителей Баткенского района Баткенской области Киргизии проходит у дома правительства в Бишкеке, сообщает 1 мая агентство 24.kg.

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Митингующие требуют выхода президента Киргизии Садыра Жапарова. Активисты также потребовали выдать оружие, для защиты границы. По данным агентства, у дома правительство собралось 500 человек.

Сотрудники правоохранительных органов объяснили, что главы двух государств договорились о прекращении вооруженного конфликта. Однако активисты продолжают настаивать на своих требованиях.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон обсудили в телефонном разговоре ситуацию на границе. Стороны подтвердили намерение отвести вооруженную технику в места дислокации.