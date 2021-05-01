Санкт-Петербург, , 13:12 — REGNUM В последний день апреля в Санкт-Петербурге лабораторно подтвердили 737 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на 12 случаев больше, чем было зарегистрировано днём ранее. Суточная цифра новых инфицированных по итогам 30 апреля стала самой высокой за весь прошедший месяц.

Реанимация Дарья Драй © ИА REGNUM

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Всего с начала пандемии, по данным Роспотребнадзора, в Санкт-Петербурге выявлено 416 477 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Выздоровели 375 714 человек, в том числе 978 пациентов были выписаны за последние сутки.

От COVID-19 в Петербурге скончались 13 248 человек, в том числе 34 летальных случая были зафиксированы за последние сутки, что на одну смерть больше, чем в предыдущий день.

По данным городского оперштаба, за минувшие сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 24 167 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, госпитализация с COVID-19 и пневмонией за последнюю неделю выросла в городе почти на 10%. «Наблюдаются признаки приостановки тренда на снижение распространения инфекции в городе, — заявили в Межведомственном городском координационном совете по борьбе с эпидемией.

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