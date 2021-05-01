Ростов-на-Дону, , 12:58 — REGNUM Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор по дело о преднамеренном банкротстве дочери бывшего мэра областного центра Михаила Чернышева. Она получила условный срок.

Суд признал Ольгу Чернышеву виновной в преднамеренном банкротстве. Суд назначил ей наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком на полтора года, пишет портал rostov.ru со ссылкой на собственный источник.

ИА REGNUM сообщало, что многомиллионные долги у Чернышевой образовались после махинаций с муниципальной землей. Ферменты, которые занимались скупкой и дальнейшей перепродажей земель, дарили дочери экс-мэра участки. Взамен Чернышева обещала передать им часть прибыли пропорционально вложенным средствам. Однако деньги Предприниматели так и не получили.

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