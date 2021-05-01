Чебоксары, , 12:56 — REGNUM В Чувашии вылечились ещё 49 пациентов с коронавирусом, при этом зарегистрированы новые летальные исходы. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По данным на 1 мая, в Чувашии всего лабораторно подтверждено 24 261 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 50.

Победили болезнь 22 107 человек, из них за последние сутки вылечились 49 жителей. Доля выздоровевших составляет 91,12%. Диагноз COVID-19 в настоящее время поставлен 785 пациентам.

Также в Чувашии от COVID-19 скончались ещё три человека. Всего в республике умерли 1369 пациентов.

По данным министерства здравоохранения, в Чувашии действуют 93 пункта вакцинации от COVID-19, привлечено 15 единиц санитарного транспорта.