Лондон, , 12:55 — REGNUM Министерство транспорта Великобритании начало разработку правил эксплуатации беспилотных автомобилей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

На первом этапе в правительстве Великобритании утвердят правила использования продвинутых систем поддержки водителя. В частности, до конца 2021 года ведомство планирует разрешить использовать на дорогах общего пользования транспортные средства с автоматизированными системами удержания полосы движения (ALKS).

При использовании этой системы водитель передаёт управление автоматической системе, при активации которой автомобиль может двигаться самостоятельно на скорости до 60 км/ч. При этом водитель должен следить за ходом движения, чтобы взять управление на себя в случае нештатной ситуации.

«Это важный шаг на пути к безопасному использованию беспилотных транспортных средств в Великобритании, что позволит сделать поездки более простыми, безопасными и экологичными», — отметила министр транспорта Великобритании Рэйчел Маклин.

В правительстве Великобритании рассчитывают, что внедрение самоуправляемого транспорта позволит снизить количество дорожно-транспортных происшествий. Отмечается, что более 85% ДТП в Великобритании происходит из-за человеческих ошибок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте японская корпорация Honda Motor представила свой первый автомобиль с третьим уровнем автономности вождения.