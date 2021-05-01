Москва, , 13:06 — REGNUM Смена тренера российской фигуристкой Александрой Трусовой, которая является бронзовым призером чемпионатов мира и Европы, положительным образом отразится на подготовке спортсменки к предстоящим Олимпийским играм (ОИ) 2022 года в Пекине. Такое мнение 1 мая высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

«Она же уходит к Этери Георгиевне (Туберидзе). Как это может повлиять на ее подготовку? Только положительно, потому что они с Этери Георгиевной работали много лет, а с Плющенко только некоторое время», — приводит ее слова ТАСС.

Отметим, ранее известный в прошлом фигурист, чемпион Олимпийских игр, а ныне тренер Евгений Плющенко объявил об окончании сотрудничества с фигуристкой Александрой Трусовой.

Напомним, Александра Трусова является воспитанницей Этери Тутберидзе, из группы которой она в мае минувшего года перешла к Евгению Плющенко.