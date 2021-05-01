Москва, , 12:51 — REGNUM Индекс промышленного производства Москвы в первом квартале 2021 года увеличился на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Такие цифры содержатся в докладе столичного управления Росстата о социально-экономическом положении в городе.

Наибольший прирост продемонстрировало обрабатывающее производство, которое по итогам первого квартала прибавило 41,7%. На втором месте оказался строительный сектор, который за год увеличился на 24,2%. Замыкает тройку лидеров коммунальная сфера, которая смогла вырасти на 17,6%.

Единственным сегментом промышленного производства, показавшим в столице спад, оказалась добыча полезных ископаемых, которая составила по итогам первого квартала 98,4% от аналогичного показателя предыдущего года.

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