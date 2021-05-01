1 мая 2021 | Время чтения 2 мин

В Сети оценили прогнозы главы комитета по международным делам Сейма Литвы Жигимантаса Павилиониса относительно вступления Украины в НАТО и ЕС.

Мирослава Романенко, , 14:24 — REGNUM Глава комитета по международным делам Сейма Литвы Жигимантас Павилионис заявил, что Украина вступит в НАТО раньше, чем в ЕС, и случится это максимум через пятнадцать лет, сообщает «Перший незалежний» («Первый независимый»).

Выхлоп Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Заявление политика обсудили в социальной сети Facebook на странице канала «Перший незалежний» («Первый независимый»). Многие скептически отнеслись к заявлению политика.

«Интересно, что развалится раньше, НАТО или ЕС?! Или Литва вернётся в состав России?!» — задался вопросом Maxim C.

«Это литовский пророк!» — иронизирует Константин Р.

«Украина уже вступила в де*ьмо по самые уши, в НАТО и ЕС не добредем — де*ьмо не даст!!!» — пишет Владимир Г.

«Надо всем шить трусы с флагом США!?» — шутит Надежда Г.

«Самонадеянные шпроты», — отозвалась Лариса Т.

«А нам туда очень надо???» — спрашивает Оксана Ч.

«А может раньше на Марс высадится, чем её примут в НАТО, литовский депутат не сказал?» — спросила Наталья Ч.

«А есть еще такое место, куда не вступила Украина?» — иронизирует Виталий М.

«А в ЕС [Украина вступит] на второй день после Турции!!!» — добавил Сергей Д.

«После того, куда вступила Украина, ее не возьмут никуда. Из-за запаха», — шутит Leonid O.

«Украина давно уже вступила, не буду писать, во что, Вы знаете, во что…» — добавил Валерій Г.

«Литва лукавит — понимают, что Украина хоть и туговато, но вдруг поймет и лапшу снимет с ушей! А в НАТО да, они на всё пойдут, если развернемся на 180 [градусов], завалят деньгами так, чтоб только не соскочили, ещё и всё простят, как грекам Евросоюз 350 миллиардов, чтоб не убежали!» — пишет Nikola Nikola.

«Украина знает, как развалить НАТО. Всё заложить и дважды продать», — смеется Владимир И.

Военные учения Ministry of Defense of Ukraine

«Украина вступит в НАТО раньше, чем этот литовский депутат станет Папой Римским», — иронизирует Валентин С.

«Литовский депутат сказал. Это круто! Их и дома-то никто не слушает…» — отметил Сергей К.

«Очень перспективная перспектива. Если литовский депутат вангует на десятки лет, то у старой Европы счет идет на сотни. Если вообще идет. А к тому времени или сдохнет ишак, или падишах», — добавил Вячеслав Ш.

«Задовбалы (задолбали — О. П.)!!!» — не выдержала Лидия С.

«А взносы в НАТО из чьих карманов будут платить? Нужно свежее пушечное мясо?» — спрашивает Галина М.

«Кто это там расписывается за Украину, их на карте без лупы не сыщешь», — отметил Анатолий О.

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Напомним, 15 апреля госсекретарь при министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон заявил, что поддержка Украины Евросоюзом не означает ее вступление в Европейский союз. Также он оценил вступление Украины в ЕС как «несерьезную перспективу».