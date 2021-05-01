Воронеж, , 12:45 — REGNUM Агитационный спецпоезд Минобороны сделает остановку в Воронеже 10 мая, сообщили в пресс-службе правительства региона. Состав сформирован для поездки по разным городам в преддверии Дня Победы в рамках агитационно-пропагандистской акции «Мы — армия страны! Мы — армия народа!». Всего в составе эшелона 17 вагонов, каждый из них посвящен своей тематике.

Железнодорожный состав проследует почти через всю страну — от Москвы до Владивостока, — сделав остановки в 51 городе. На вокзале «Воронеж-1» поезд будет находиться с 10:00 до 15:00. За это время ознакомиться с масштабной передвижной экспозицией или посетить концерт сможет любой желающий.

В частности. в поезде будет представлена выставка «Дорога памяти» — посетители смогут найти данные о своих родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне. Часть поезда посвящена достижениям Вооруженных сил, развитию в стране юнармейского движения. Ещё один вагон, «Победа над невидимым врагом» рассказывает о борьбе с COVID-19. Также на трёх платформах будет установлена новейшая российская боевая техника и вооружение, в том числе машины подразделений специального назначения «Тигр», «Тайфун» и «Рысь». Перед зрителями выступят артисты Центрального дома Российской Армии имени Фрунзе.