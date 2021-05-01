Пхеньян, , 12:52 — REGNUM Правительство Северной Кореи подвергло критике премьер-министра Японии Ёсихидэ Суга за ритуальное подношение храму Ясукуни и за одобрение школьных учебников, в которых содержится искажённая информация об островах Токто. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на официальный сайт северокорейского внешнеполитического ведомства.

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Комментируя ритуальное подношение Суга и посещение синтоистского храма Ясукуни бывшим премьер-министром Сидзо Абэ, в МИД КНДР отметили, что «даже спустя 75 лет после поражения, правительство Японии не могут расстаться с милитаристским прошлым».

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Затрагивая тему учебников, в которых содержится информация о том, что острова Токто в Японском море принадлежат Японии, во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что данными действиями японские власти пытаются прославить агрессоров и «отомстить» за поражение.

«Япония должна прекратить бросать вызов миру и причинять боль жертвам и их потомкам, пострадавших в результате японского гнёта», — говорится на официальном сайте МИД КНДР.