Барнаул, , 12:44 — REGNUM Известие о том, что в Алтайском крае уволилась сельский педагог, сообщившая о размере своей зарплаты в 14,2 тыс. рублей, в соцсетях вызвало неоднозначную реакцию, но получило большой общественный резонанс. Редакция ИА REGNUM выбрала самые интересные из них.

«А потом говорят: «Не идут молодые в школу!». Сочувствую бывшему педагогу! Не оказалось в ее окружении ни друзей, ни сочувствующих — каждый сам за себя?» — удивляется участница группы «Барнаул 22» в «Одноклассниках» Надежда Бессонова.

«Сейчас каждый сам за себя в любой сфере деятельности, а правду никто никогда не любил и любить не будет, поэтому правдивым всегда трудно что-то доказать и приходиться увольняться — иначе скушают», — считает Людмила.

«Вот поэтому у нас средняя зарплата в крае 32 тысячи рублей, а в школе — 27 тысяч. Замурыжили людей и отчетами и приписками», — считает Николай Шитюк.

«Вот вам и продажная интеллигенция. Как можно не поддержать свою коллегу? Очень просто: что в просвещении, что в культуре, что в медицине — там производят доплаты в качестве премий своим или приближенным.

Премии бывают ежеквартальные, за полугодие, годовые, к профессиональному празднику, премии за отсутствие больничного листа. Одни получают по шесть премий в год, а другие не одной. И всё это тихо и многие не знают кому из давали», — информирует Юрий Гвоздилин.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2021 года сельская учительница Екатерина N., проживающая в селе Шахи Павловского района Алтайского края, рассказала, что преподаёт географию в 5−11-х классах и замещает учителя ОБЖ в 5−10-х классах. Её доход при этом составляет лишь 14 тысяч рублей в месяц, из которых только на проезд уходит 2,5 тысячи рублей (на работу приходится добираться с пересадками).

По словам преподавателя, самое интересное: люди просто боятся сказать, что им за что-либо недоплачивают, и работают кто-то за «отгулы», а кто-то за спасибо.

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