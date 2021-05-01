Нур-Султан, , 12:39 — REGNUM Президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон обсудят ситуацию на границе во время очной встречи в Душанбе. Об этом сообщили 1 мая в пресс-службе президента Казахстана.

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1 мая казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев созвонился со своими коллегами из Киргизии и Таджикистана.

«Касым-Жомарт Токаев приветствовал достижение договоренности о проведении встречи на высшем уровне в Душанбе с целью достижения рациональных договоренностей по недопущению подобных инцидентов в будущем», — говорится в сообщении пресс-службы президента Казахстана по итогам переговоров с Эмомали Рахмоном.

Токаев высказал это приветствие и в переговорах с Садыром Жапаровым. Казахстанский лидер заявил, что решение сложных вопросов по согласованию границы должны решаться путем переговоров.

Напомним, 1 мая президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон во время телефонного разговора подтвердили намерение отвести войска от границы. В сообщениях пресс-служб главы обоих государств ничего не сообщалось о личной встречи.