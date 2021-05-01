Воронеж, , 12:39 — REGNUM Уголовное дело в отношении директора управляющей компании, обвиняемого в причинении имущественного ущерба путем обмана, направлено в Железнодорожный суд Воронежа. Об этом сообщили 1 мая в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. Расследовали дело сотрудники Следственной части по расследованию организованной преступной деятельности СУ УМВД России по городу Воронежу.

Как установлено, в 2019 году руководитель управляющей компании заключил с поставщиком коммунальных услуг договор. В течение семи месяцев жители многоквартирных домов и собственников помещений, обслуживаемых УК, поступали средства на оплату отопления и горячего водоснабжения. Однако, считает следствие, фигурант перечислил на расчетный счет поставщика услуг лишь часть из этих денежных средств. Еще более 4 млн рублей были потрачены не по целевому назначению.

В настоящее время уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд г. Воронежа для рассмотрения по существу. Санкция вменяемой фигуранту дела статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.