Ростов-на-Дону, , 12:38 — REGNUM В Ростовской области ещё около 8,7 тысячи человек завершили вакцинацию от COVID-19, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 1 мая.

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С начала вакцинации участниками прививочной кампании стали 312 692 жителя Ростовской области (+ 3 572 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 184 812 человек (+ 8 689).

ИА REGNUM сообщало, что на Дону планируется привить более 2 млн человек. В регионе открыто свыше 300 пунктов вакцинации, работают несколько десятков мобильных бригад.

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