Неаполь, Италия, , 12:36 — REGNUM Неаполитанский футбольный клуб «Наполи» проявляет интерес к защитнику команды «Брюгге» Шарлю Де Кетеларе. Об этом 1 мая сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, руководство команды из Неаполя уже сделало бельгийскому клубу первое предложение за 20-летнего футболиста в размере €10 млн.

При этом текущий контракт игрока с «Брюгге» рассчитан до лета 2023 года.

Отметим, в текущем сезоне Шарль Де Кетеларе сыграл в составе «Брюгге» в 40 матчах и смог в них отметиться пятью забитыми мячами и шестью голевыми пасами.