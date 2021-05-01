Краснодар, , 12:30 — REGNUM В Краснодарском крае подтверждено 102 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 1 мая. За предыдущие сутки сообщалось о 105 новых носителях инфекции.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: SARS-CoV-2 не знает праздников — все новости»

«В Краснодаре выявили 28 случаев заболевания, в Сочи — 11, в Новороссийске — шесть, по пять жителей заразились в Горячем Ключе, Анапе и Выселковском районе. По четыре — в Кореновском, Туапсинском, Тихорецком районах. По три — Белореченском и Лабинском», — уточнили в оперативном штабе.

Всего в Краснодарском крае заражение коронавируса на 1 мая подтвердилось у 45 596 человек, выздоровели 40 126 пациентов. 2 681 пациент с COVID-19 умер. В ковид-стационарах остаются 1296 человек, 66 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, три человека — на ЭКМО.