Вашингтон, , 12:22 — REGNUM Американская телекомпания HBO начала съёмки сериала «Дом дракона», являющегося приквелом «Игры престолов». Об этом сообщает электронный журнал Deadline.

Режиссёром первой серии нового сериала по вселенной писателя Джорджа Мартина стал Мигель Сапочник. Над сценарием работают сам Мартин и Райан Кондал. Главные роли в «Доме дракона» исполнят Пэдди Консидайн, Оливия Кук, Мэтт Смитт, Эмма Д’Арси и Фабьен Франкель.

В основу «Дома дракона» ляжет роман Мартина «Пламя и кровь», события в котором происходят за 300 лет до начала сюжета «Игры престолов». Первый сезон будет состоять из десяти серий. Ожидается, что сериал выйдет в 2022 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе стало известно о разработке анимационного сериала по мотивам «Игры престолов».

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