Ульяновск, , 12:20 — REGNUM В Ульяновской области суточное число выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией не превысило количество вылечившихся, составив соответственно 89 и 92. Также зарегистрированы очередные летальные исходы. Это следует из обновлённых данных регионального штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По данным на 1 мая, с начала пандемии в Ульяновской области официально подтверждено 53 498 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 92.

Выздоровели 50 723 человека, или 94,8% от общего числа официально выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Из них за последние сутки вылечились 92 пациента, в настоящее время COVID-19 болеет 1591 человек.

Кроме того, в Ульяновской области умерли ещё восемь пациентов с коронавирусом. Всего в пандемию скончались 1184 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 по 10 мая включительно в учреждениях здравоохранения Ульяновской области организовано дежурство. В поликлиниках пациентов принимают дежурные терапевты, педиатры и врачи общей практики.

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