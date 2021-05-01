Флоренция, Италия, , 12:37 — REGNUM Флорентийский футбольный клуб «Фиорентина» готов продать своего сербского нападающего Душана Влаховича. Об этом 1 мая сообщает на своём официальном сайте журналист Джанлука Ди Марцио.

Уточняется, что руководство «Фиорентины» намерено выручить за 21-летнего футболиста не менее € 60 млн.

Также известно, что главным претендентом на игрока является клуб «Милан», однако недавно за него стали бороться «Рома» и туринский «Ювентус» и еще несколько команд.

Отметим, в нынешнем сезоне Душан Влахович сыграл в составе «Фиорентины» в 35 матчах и смог отметиться в них 17 забитыми мячами и двумя результативными передачами.