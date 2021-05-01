Великий Новгород, , 12:31 — REGNUM В Новгородской области сотрудники полиции выявили мошеннические действия, связанные с уклонением от уплаты налогов на сумму около 2 млрд рублей. Об этом 1 мая сообщили в пресс-службе УМВД России по Новгородской области.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Новгородской области совместно с коллегами из ГУЭБиПК МВД России и регионального Управления ФСБ установили, что руководство одного из ООО, занимающегося производством химических органических основных веществ, с января 2015 года по декабрь 2017 года внесло в бухгалтерский учет и налоговую отчетность заведомо ложные сведения о якобы произведенной неспиртосодержащей продукции (эфира этилового уксусной кислоты) с использованием этилового денатурированного спирта.

«Фактически данная продукция не производилась, в связи с чем организация не имела права на налоговые вычеты по акцизам и таким образом не уплатила в бюджет акцизы на общую сумму около двух миллиардов рублей», — уточнили в полиции.

Возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 и п. «б» части 2 статьи 199 Уголовного кодекса РФ. В рамках расследования уголовных дел на территории ООО при силовой поддержке сотрудников Росгвардии проведены обыски. Изъяты документация, электронные носители информации и другие предметы, имеющие доказательственное значение.