Сеул, , 12:36 — REGNUM В связи с ростом числа заболевших коронавирусом в Индии правительство Южной Кореи приняло решение о временном увеличение числа авиарейсов между странами. Об этом сообщает The Korea Times со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

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По их словам, число авиарейсов между Южной Кореей и Индией увеличено с шести до двенадцати. Данное решение принято с целью скорейшего возвращения сограждан на родину.

Ранее, представители МИД Южной Кореи сообщили о возможном повышении уровня опасности при поездках в Индию.

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Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Индии выявили почти 402 тыс. случаев заражения коронавирусом.

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