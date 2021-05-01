Сеул, 1 мая 2021, 12:36 — REGNUM В связи с ростом числа заболевших коронавирусом в Индии правительство Южной Кореи приняло решение о временном увеличение числа авиарейсов между странами. Об этом сообщает The Korea Times со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.
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По их словам, число авиарейсов между Южной Кореей и Индией увеличено с шести до двенадцати. Данное решение принято с целью скорейшего возвращения сограждан на родину.
Ранее, представители МИД Южной Кореи сообщили о возможном повышении уровня опасности при поездках в Индию.
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Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Индии выявили почти 402 тыс. случаев заражения коронавирусом.
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