Симферополь, , 12:14 — REGNUM В Республике Крым подтверждено 99 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 1 мая. Накануне, 29 апреля, сообщалось о 97 новых случаях заражения.

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За сутки признаны выздоровевшими после коронавируса 148 пациентов. Ещё пять человек с подтверждённым диагнозом COVID-19 скончались. В ковид-стационарах остаются 1458 пациентов.

Всего на 1 мая в Крыму подтверждено 40 568 случаев заражения коронавирусом, 37 669 человек выздоровели, умерших — 1221 человек.