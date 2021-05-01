Калуга, , 12:22 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 54 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 1 мая. Днём ранее, 30 апреля, в регионе было зарегистрировано 56 случаев.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 34 тыс. 115 человек, 1481 человек находится на лечении, 32 тыс. 322 человек выздоровели. За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умер один человек. Всего с начала пандемии в регионе скончались 312 человек, у которых было подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.

По данным областного минздрава по состоянию на 30 апреля в медицинских учреждениях развернуто 850 инфекционных коек для приема пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Резерв коечного фонда составляет 15.5%. На лечении в стационарах находится 718 человек, из них на инвазивной искусственной вентиляции легких (ИВЛ) — 7 пациентов, на неинвазивной ИВЛ — 20, на кислородной поддержке — 580.

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