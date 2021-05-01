Москва, 1 мая, 2021, 12:12 — ИА Регнум. В Международный день трудящихся профсоюзы призвали приравнять нападение на медиков к нападению на полицейских. С таким требованием выступил Профсоюз здравоохранения Москвы 1 мая, передаёт корреспондент ИА REGNUM. По их мнению, принятый закон не решил данную проблему. Только в Москве зафиксировано 134 подобных случая за последний год, что в 1,5 раза выше 2020 года.

Дарья Драй ИА REGNUM Бригада скорой помощи

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По мнению председателя Профсоюза медицинских работников города Москвы Сергея Ремизова, ситуация недопустимая. Необходим по-настоящему реальный механизм, способный защитить медицинских работников. Им, как считают в профсоюзе, может стать решение приравнять их к сотрудникам полиции, в части применения насилия в отношении представителя власти.

«Медицинские работники неотложной помощи несут ответственность за жизнь пациентов. Когда на них нападают, страдают не только они сами, но люди, которым они призваны оказать помощь», — отметил Ремизов.

«В 2015−1026 гг. в стране сложилась реально нетерпимая ситуация с нападениями на работников скорой помощи их число измерялось многими сотнями. Профсоюз тогда собрал экстренное заседание президиума, и мы приняли решение обратиться в органы власти с требованием что-то предпринять. И уже тогда мы совместно с профсоюзом работников здравоохранения РФ предлагали, чтобы ответственность за нападение на медицинского работника при исполнении им профессиональных обязанностей приравнивалась к нападению на полицейских. Нас поддержала Мосгордума. Но к сожалению, мы не добились того, чего хотели», — рассказал Сергей Ремизов.

По его мнению, ужесточение ответственности должно касаться и тех, кто совершает нападения на водителей машин скорой помощи, врачей работников амбулаторно-поликлинических центров, работников приемных отделений медицинских учреждений.

«Формально водители скорой помощи не считаются медработниками. Но они — полноправные члены экипажей «скорой». Как трактовать случай, который произошел у нас в столице, когда во время выезда бригады на вызов в ответ на замечание водителя «скорой», который не мог припарковать ее, таксист избил его битой?» — заявил Ремизов.

В качестве примера, подтверждающего необходимость усиления мер ответственности за нападение на медиков при исполнении ими служебных обязанностей он привел другой пример, когда неадекватный отец едва не изнасиловал врача-педиатра, которая пришла осмотреть его ребенка.

Недавно состоявшийся съезд Профсоюза работников здравоохранения РФ снова поднял тему об усилении ответственности за нападение на медиков в целом, а не только на работников скорой помощи.

«Необходим более действенный, однозначно толкуемый юристами правовой механизм — приравнивание нападения на медиков к нападению на работников полиции с неизбежным и максимально строгим наказанием за это. Чтобы никому в голову не посмела прийти мысль что-то предпринять в отношении врача или демонстративно хамить «скорым» на дорогах. Полицейские и медики делают одно общее дело — защищают жизнь и здоровье наши граждан. И сами должны быть защищены максимально надежно», — добавил Сергей Ремизов.