Бишкек, 1 мая, 2021, 12:10 — ИА Регнум. Президент Киргизии Садыр Жапаров навестил раненых граждан республики во время боевых действий на границе с Таджикистаном, сообщили 1 мая в пресс-службе главы государства.

President.kg Президент Киргизии посетил раненных на границе с Таджикистаном

Киргизский лидер посетил Бишкекский научный центр травматологии и ортопедии. Жапаров побеседовал с ранеными и пожелал им скорейшего выздоровления и восстановления.

Жапаров поручил обеспечить пострадавших необходимыми медикаментами и качественным медицинским уходом. По его словам, госпитализированным необходимо оказать морально-психологическую поддержку.

Ранее в минздраве Киргизии сообщили, что в результате вооруженного столкновения на границе с Таджикистаном погибли 33 и пострадали 163 человека.