Волгоград, , 12:10 — REGNUM Проверку законности организации выезда детей, попавших в ДТП в Ставропольским крае, на соревнования, поручил проверить губернатор Андрей Бочаров на заседании 1 мая. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Профильному комитету совместно с администрацией города Волгограда провести проверку законности организации выезда детей на соревнования и представить результаты проверки для принятия дальнейшего решения», — поручил Бочаров.

Как сообщало ИА REGNUM, микроавтобус, ехавший из Волгограда в Карачево-Черкесию, попал в аварию в Грачевском районе Ставропольского края. В момент аварии в микроавтобусе находились 14 детей-спортсменов и четверо взрослых. На месте погибли пять девочек, девять человек госпитализированы. Ранее Волгоградская федерация баскетбола заявила, что не имеет отношения к отправке спортсменов на соревнования. Добавим, что 3 мая в Волгоградской области объявлен траур по погибшим детям.

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