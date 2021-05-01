Москва, , 12:14 — REGNUM Известный в прошлом фигурист, чемпион Олимпийских игр, а ныне тренер Евгений Плющенко объявил об окончании сотрудничества с фигуристкой Александрой Трусовой. Он написал об этом 1 мая на своей странице в соцсети Instagram.

«Друзья, всех с праздником Весны и Труда! А тем временем у нас есть новости! Хочу поделиться с Вами. Итак, с замечательной Сашей Трусовой мы прошли очень плодотворный сезон! Выиграли 2 этапа кубка России, бронзу Чемпионата России и Мира. Это был сложный сезон для всех нас! 1 мая наш контракт закончился, и по обоюдному желанию 2 сторон мы его продлевать не стали», — говорится в сообщении Плющенко.

Также он отметил, что спортсменка возвращается в свою старую школу и выразил надежду на то, что там выполнят все данные фигуристке обещания.

Кроме того, тренер отметил, что никому неизвестно, как сложится дальнейшая карьера Трусовой и пожелал ей от имени команды только побед, «так как она их заслуживает, будучи очень целеустремлённой и трудоспособной спортсменкой».

«По условиям нашего соглашения — мы не разглашаем причин нашего расставания, может быть когда-нибудь спустя годы, но точно не сейчас. Остаёмся, безусловно, друзьями. Надеемся в будущем увидеть её не раз на наших шоу и в гостях», — добавляется в сообщении.

Отметим, Александра Трусова перешла в группу Плющенко из группы Этери Тутберидзе в мае минувшего года.