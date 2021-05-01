Ростов-на-Дону, , 12:05 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 23 летальных исхода среди пациентов с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 1 мая.

От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 16 женщинв возрасте от 47 лет до 91 года и семеро мужчин в возрасте от 53 до 85 лет. Все ковид-пациенты, не справившиеся с болезнью, страдали хроническими заболеваниями.

С начала пандемии жертвами коронавируса стали 4 078 жителей Ростовской области.

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