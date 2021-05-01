Ростов-на-Дону, , 11:59 — REGNUM Ещё 228 жителей Ростовской области получили положительный результат теста на коронавирус, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 1 мая. Это на два случая заражения меньше, чем днём ранее.

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Новые носители инфекции выявлены в 40 городах и районах Ростовской области. Наибольший прирост установлен в Ростове-на-Дону (77), а также в Новошахтинске, Азовском и Каменском районах (по восемь), в остальных территориях — от одного до семи случаев. Около 30% заразившихся — люди старше 66 лет, 11,4% — дети.

С начала пандемии в Ростовской области зарегистрировано 88 189 случаев заражения коронавирусом.

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