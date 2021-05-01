Волгоград, , 11:58 — REGNUM Трое девочек, пострадавших в ДТП в Ставропольском крае, находятся в крайне тяжёлом состоянии. Информация об этом прозвучала на совещании у губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова 1 мая, сообщили в пресс-службе правительства региона.

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«Из числа пострадавших три жителя Волгоградской области, в том числе один ребенок, госпитализированы в Грачевскую ЦРБ Ставропольского края. Их жизни ничего не угрожает. Девять жителей Волгоградской области, среди которых восемь детей, эвакуированы в город Ставрополь, из них трое детей находятся в крайне тяжелом состоянии, двое детей — в тяжелом состоянии, трое детей — в состоянии средней степени тяжести. Один человек находится в удовлетворительном состоянии и проходит амбулаторное лечение», — уточнил Андрей Бочаров.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 30 апреля, в Ставропольском крае произошло ДТП с участием микроавтобуса, везшего девочек-баскетболисток на соревнования, и грузовика. На месте погибли пять детей. В Волгоградской области 3 мая объявлен траур.

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