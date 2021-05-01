1 мая 2021 | Время чтения 3 мин

На Украине оценили заявление депутата украинского парламента Вадима Рабиновича в полицию с требованием завести уголовное дело из-за марша в связи с годовщиной создания дивизии СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который прошел 28 апреля в Киеве.

Мирослава Романенко, , 13:36 — REGNUM Депутат украинского парламента (фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь») Вадим Рабинович 30 апреля обратился с заявлением в полицию и потребовал завести уголовное дело из-за марша, посвящённого годовщине создания дивизии СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), прошедшего 28 апреля в Киеве.

Национализм Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Сегодня подал в полицию депутатское обращение с требованием открыть уголовное дело по факту преступления. Фото зигующих приложено. А также фамилии», — написал Рабинович на своей странице в социальной сети Facebook.

Читайте также: Депутат Рады потребовал уголовного преследования из-за марша нацистов

Информацию прокомментировали читатели депутата Рады под соответствующей записью на его странице в социальной сети Facebook. Многие выразили благодарность за поданное депутатом заявление, но также были те, кто отметил, что нужно было обращаться в полицию до шествия. Другие отметили, что все равно никакого наказания для приверженцев нацистской идеологии не последует. Иные добавили, что очень легко на Украине получить наказание только лишь за советскую символику.

«Там один полицейский сказал прохожему киевлянину, что нет никаких нарушений и фашистская символика на Украине не запрещена. Полиция их охраняла», — написала о марше Elena M.

«Все равно им ничего не будет… А вот если наденешь майку с символикой СССР, то всё, пятёрик светит», — добавила Ксения З.

«За фото зигующих вас могут в полиции только забанить, как это делают в фб (Facebook — М. Р.)», — отметил Юрий К.

Вадим Рабинович (сс) Вадим Чуприна

«Я представляю, как они 9 мая будут провоцировать и мешать празднованию Дня Победы», — добавила Нелли Г.

«А где же славная Нацгвардия и прочие, куда смотрели? А был бы «Беркут» и нормальный министр МВД, то «шоб вгорнулы (чтоб врезали — М. Р.)… этим сторонникам «дивизии СС Галичины (организация, деятельность которой запрещена в РФ)» и был бы порядок!» — добавил Александр К.

«17 слуг (депутатов фракции «Слуга народа» — М. Р.) подписали обращение [депутата Рады от фракции «Слуга народа» Максима] Бужанского к Авакову по этому поводу. Целых 17!» — пишет Juliya I.

«А выйти самим было слабо?» — спрашивает Алла С.

«Ну может отреагируют, а потом отпустят, как того же с*аного [убившего человека радикала Сергея] Стерненко. Эта власть только направлена на разрушение страны и превращение её в фашистско-цирковой балаган с нищим народом без собственной земли», — пишет Vyacheslav V.

«Это нужно было делать до шествия фашистов», — отметил в свою очередь Толик И.

«Не понимаю, почему запрещена советская символика??? Советская символика находится на Знамени Победы, водружённом над Рейхстагом… Это символ Победы над фашизмом. Советская символика находится на орденах и медалях наших дедов и прадедов, которые они заслужили в сражениях с фашизмом, освобождая нашу Родину от коричневой чумы… Каждый третий погибший в Великой Отечественной был коммунист… Это что означает, [что] символы страны, воевавшей и победившей фашизм в Великой Отечественной запрещены!!! В Америке, Канаде, Израиле, Германии нет никаких запретов на советскую символику и георгиевские (они же гвардейские) ленточки, которые находятся на колодке медали «За Победу над фашизмом»… Где такое может быть??? Только в стране, пропагандирующей фашизм за советскую символику, которая находится на знамёнах, на пилотках, фуражках, орденах и медалях наших дедов и прадедов можно получить пять лет… Это же бред!!! Где такое возможно??? Ответ очевиден… Но зато на позициях ВСУ можно поднимать знамя со свастикой нацистов, которые были осуждены Нюрнбергским трибуналом», — добавил Александр Б.

Знамя Победы Андрей Алексеев © ИА Красная Весна

Отметим, в пресс-службе полиции Киева сегодня, 1 мая, сообщили, что в отношении одного из участников марша, состоявшегося в Киеве 28 апреля, был составлен протокол об административном правонарушении. Указанный мужчина получил «известность» после того, как вскинул руку в нацистском приветствии. Киевская полиция посчитала это «мелким хулиганством». Уточняется, что подозреваемый отказался подписывать составленный в отношении него протокол и материалы дела будут направлены в суд. Также сообщается, что следователи начали уголовное производство по статье за изготовление, распространение нацистской символики и пропаганду национал-социалистического режима.