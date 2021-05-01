Бишкек, , 11:52 — REGNUM Власти Киргизии эвакуировали с приграничных территорий 27 358 человек. Об этом 1 мая заявила первый заместитель министра здравоохранения республики Ализа Солтонбекова на пресс-конференции.

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По её словам, эвакуированные получают помощь психологов и психотерапевтов. «Медработники круглосуточно наблюдают за эвакуированными. Им бесплатно оказывают медицинскую помощь», — сказала замминистра.

Она добавила, что граждан Киргизии эвакуируют из сёл Арка, Ак-Татыр, Самаркандек, Жаны-Жер, Кулунду.

Ранее в министерстве здравоохранения Киргизии сообщили, что в результате вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном погибли 33 пострадали 163 человека.

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