Пекин, , 11:51 — REGNUM Объём продаж китайской компании Huawei снизился по итогам первого квартала 2021 года до 152,2 млрд юаней ($23 млрд). Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на отчёт Huawei.

В сравнении с аналогичным периодом 2020 года продажи Huawei упали на 17%. В Huawei отчитываются о падении продаж второй квартал подряд. В последнем квартале 2020 года продажи китайского гиганта упали на 11%.

«2021 год остаётся непростым для Huawei, но он также является точкой отчёта для будущей стратегии компании», — прокомментировал генеральный директор Huawei Эрик Сюй.

Падение продаж Huawei объясняется проблемами потребительского подразделения компании. Из-за санкций правительства США в 2020 году производители комплектующих для смартфонов отказались поставлять компоненты китайскому гиганту. Поэтому Huawei была вынуждена серьёзно сократить объёмы производства смартфонов, а также продать суббренд Honor.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле компания Huawei представила свой первый электромобиль Seres SF5.

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