Волгоград, 1 мая, 2021, 11:51 — ИА Регнум. Траур в связи с гибелью пяти юных спортсменок в автоаварии объявлен в Волгоградской области 3 мая, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Поминальная свеча

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»Вчера в Ставропольском крае на федеральной трассе Астрахань — Ставрополь произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 18 жителей Волгоградской области, в том числе погибли пятеро детей. Это большая трагедия для родных и близких людей, для всех нас, для жителей Волгоградской области. От имени жителей Волгоградской области выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Прошу почтить память погибших минутой молчания…» — сказал на совещании 1 мая губернатор Андрей Бочаров.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 30 апреля, микроавтобус, ехавший из Волгограда в Карачево-Черкесию попал в аварию в Грачевском районе Ставропольского края. В момент аварии в микроавтобусе находились 14 детей-спортсменов и четверо взрослых. На месте погибли пять девочек, девять человек госпитализированы.