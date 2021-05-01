Оренбург, , 11:49 — REGNUM В Оренбурге Федерация профсоюзов региона 1 Мая отметила собранием профсоюзного актива и праздничным концентром. В торжествах принял участие губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Главу региона приняли в ряды профсоюзов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в организации.

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«Второй год подряд мы, к сожалению, не можем проводить Первомай в привычном формате, однако мы не утратили самого главного — нашего единства», — заявил лидер оренбургских профсоюзов Ярослав Чирков. Он призвал оренбужцев пройти вакцинации против коронавирусной инфекции и выразил надежду, что в 2022 году Первомай отпразднуют в традиционном массовом формате.

Паслер в своем выступлении отметил, что в реалиях пандемии главной задачей стало сохранение уровня жизни работающего населения.

«Эту важную задачу мы решаем вместе с работодателями и профсоюзами области. В регионе сложилось эффективное социальное партнерство. Вместе мы работаем над улучшением условий труда оренбуржцев, повышением уровня жизни, выполнением социальных гарантий, ростом эффективности охраны труда», — сказал губернатор.

После выступления председатель Федерации профсоюзов Оренбуржья Ярослав Чирков вручил главе Оренбургской области профсоюзный билет. Денис Паслер включен в ряды Оренбургской областной организации профсоюза работников госучреждений.