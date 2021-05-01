Волгодонск, Ростовская область, 1 мая, 2021, 11:47 — ИА Регнум. В Ростовской области двухлетний ребёнок умер после обеда в одном из кафе. Трагедия произошла в Волгодонске.

(сс) matthiasboeckel Картофель фри

Мальчику стало плохо после посещения кафе 24 апреля, пишет «Блокнот Волгодонск». С острым пищевым отравлением ребёнок был доставлен в больницу, однако врачи не смогли спасти жизнь маленького пациента.

По словам родителей, мальчик ел картофель-фри.