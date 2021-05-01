Сочи, Краснодарский край, , 11:42 — REGNUM Высокий сезон стартовал в Сочи Краснодарского края 1 мая. Как сообщили в пресс-службе мэрии, на данный момент в городе находятся 100 тыс. туристов. Открыты первые 14 пляжей.

В администрации города сообщили об усилении мониторинга цен в отелях и пансионатах. По данным мэрии, ряд санаториев до трёх звёзд сдерживают стоимость отдыха с трёх разовым питанием и лечением на уровне 2019 года — от 1600 до 4000 тысяч рублей в сутки на человека. В отелях более высокого класса цены значительно выросли.

«Достигнута договорённость с отельерами расширить перечень бесплатных дополнительных опций: анимационные программы, комплименты в номерах, приветственные коктейли, услуги оздоровления, активности для отдыхающих с детьми», — рассказала директор департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлана Батяйкина.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле Сочи принял рекордное число туристов — более 350 тысяч человек. За десять дней майских праздников в Краснодарском крае ожидают около 600 тыс. гостей, уровень бронирования превышает 80%.